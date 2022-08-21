مارسيليا أيضًا لا يريد رونالدو!

يواصل اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” رحلة بحثه عن نادٍ ينضم إليه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

في هذا السياق، حسم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي موقفه بشأن إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وكشفت شبكة “RMC” الفرنسية أن إدارة مارسيليا لا تنوي التعاقد مع النجم البرتغالي، رغم كل الشائعات المثارة بشأن وجود تواصل مع وكيل أعماله، خورخي مينديز.

وأضافت أيضا أن مسؤولي النادي الفرنسي لم يلتفتوا من الأساس لحملات جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي نادت بالتعاقد مع رونالدو، هذا الصيف.

كما لفتت إلى أن النجم البرتغالي يسعى للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، والانضمام لفريق ينافس في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري.

وأشارت أيضا إلى أن نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق، ارتبط اسمه بالعودة مجددا إلى ناديه القديم، سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وكانت قناة “سي.بي.إس سبورتس” الأميركية قد ذكرت قبل أيام أن دورتموند يشكّل “آخر فرصة” لرونالدو كي يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.

فيما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن مستقبل رونالدو بات يتعلق بخيارين: العودة لفريقه السابق سبورتنج لشبونة أو الانضمام إلى بوروسيا دورتموند.