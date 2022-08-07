مارسيليا يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع سانشيز

يحضّر نادي أولمبيك مارسيليا لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة تعاقده مع “أليكسيس سانشيز”، مهاجم إنتر ميلان.

وأشارت شبكة “RMC Sport” الى أن المهاجم التشيلي المخضرم، سيكمل انتقاله إلى مارسيليا خلال الأسبوع المقبل، بمجرد اتفاقه على إنهاء عقده مع إنتر، بتسوية بعض البنود الإدارية.

وكشفت أنه “من المقرر أن يوقع لاعب آرسنال وبرشلونة السابق، عقدًا مع مارسيليا مدته عامان بمجرد فسخ التعاقد مع النادي الإيطالي”.

في السياق عينه، أشارت الشبكة الاعلامية إلى أن سانشيز سيحصل على راتب سنوي يبلغ 3 ملايين يورو في مارسيليا، مما يعني أن النادي الفرنسي عليه الاستغناء عن مهاجم واحد على الأقل، هذا الصيف.

وتهدّد صفقة “أليكسيس سانشيز” الرباعي أركاديوز ميليك وسيدريك باكامبو وبامبا ديانج أو الكولومبي لويس سواريز.

الى ذلك، ذكرت أن المهاجم التشيلي سيحصل على 4.5 ملايين يورو، لقاء فسخ عقده مع إنتر ميلان قبل عام كامل على انتهائه.

ولعب سانشيز 3 مواسم بقميص إنتر ميلان، سجّل خلالها 20 هدفًا في 100 مباراة، وساهم في تتويج الفريق بلقب الكالشيو، العام الماضي 2021.