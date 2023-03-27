الأثنين 5 رمضان 1444 ﻫ - 27 مارس 2023 |
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ماركيز متسابق هوندا يغيب عن سباق الأرجنتين للدراجات النارية

منذ 10 ثواني
مارك ماركيز

مارك ماركيز

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أعلن فريق هوندا ،الإثنين، غياب متسابقه مارك ماركيز عن سباق جائزة الأرجنتين الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية بعد الخضوع لجراحة لعلاج إصابة في اليد اليمنى بعد الاصطدام بالمتسابق ميجيل أوليفيرا في افتتاح الموسم.

وفقد ماركيز، الذي انطلق من الصدارة، المركز الأول في وقت مبكر من سباق جائزة البرتغال يوم الأحد، وتراجع إلى المركز الرابع، عندما لمس خورخي مارتن متسابق براماك ريسنج واصطدم بالمتسابق أوليفيرا الذي كان يحتل المركز الثاني.

وخرج ماركيز وأوليفيرا من السباق بعد هذا الحادث. وتقدم ماركيز، الفائز بستة ألقاب في الفئة الأولى بسباقات الدراجات النارية، باعتذار في وقت لاحق بسبب الخطأ الذي ارتكبه.

وقال هوندا في بيان إنه بعد العودة إلى إسبانيا لخضوع ماركيز للمزيد من الفحوص اتضح إصابته بكسر في إبهام اليد اليمنى.

وأضاف أنه بعد خضوع ماركيز للجراحة، فإنه سيضطر للغياب عن الجولة الثانية من بطولة العالم 2023.

وسيقام سباق جائزة الأرجنتين مطلع الأسبوع المقبل في حلبة تيرماس دي ريو هوندو.

    المصدر :
  • رويترز

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