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ماركيز يغيب عن جائزة إسبانيا الكبرى ويأمل العودة في فرنسا

منذ 6 دقائق
مارك ماركيز

مارك ماركيز

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أعلن فريق هوندا المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية الأربعاء أن متسابقه الإسباني مارك ماركيز سيغيب عن سباق جائزة إسبانيا الكبرى مطلع الأسبوع المقبل حيث يواصل التعافي من إصابة في اليد لكنه يأمل أن يكون لائقا لسباق فرنسا الشهر المقبل.

وخضع ماركيز، بطل العالم ثماني مرات منها ستة ألقاب في الفئة الأولى، لجراحة في يده اليمنى بعد حادث في السباق الافتتاحي للموسم في البرتغال الشهر الماضي ولم ينافس في الجولة الماضية في تكساس.

وقال هوندا إن ماركيز خضع لفحوصات الثلاثاء ونصحه الفريق الطبي بمواصلة التعافي والتركيز على عودة محتملة في سباق جائزة فرنسا الكبرى المقرر بين 12 و14 مايو.

وقال ماركيز في بيان للفريق “بالأمس أجرينا أشعة مقطعية أخرى وتأكد أنه على الرغم من أن الإصابة تحقق تقدما إيجابيا إلا أن العظام لم تتعاف نهائيا وأن السباق في خيريز سيكون محفوفا بالمخاطر.

“بعد استشارة الفريق الطبي قررنا عدم المخاطرة والانتظار لأسبوعين آخرين والعودة في لومان”. وسيحل إيكر لوكونا محل ماركيز في سباق إسبانيا.

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