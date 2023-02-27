ماريتا الحلاني تنشر "الصورة الأولى" من حفل خطوبتها

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، على حسابها عبر “انستغرام”، الصورة الأولى من حفل خطوبتها من كميل أبي خليل.

وظهرت ماريتا بفستان باللون الرمادي المائل إلى الأزرق من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، في حين ارتدى خطيبها طقمًا باللون الأسود.

وعلّقت ماريتا على الصورة بالقول: “the beginning of forever”.

وكانت ماريتا، قد أعلنت قبل أيام ارتباطها رسميًا بالشاب كميل أبي خليل، الذي يشغل منصب مدير الإنتاج في “أنغامي”.

وفاجأت ماريتا متابعيها عبر “انستغرام” بصورة جمعتها مع كميل، بدا فيها راكعًا ليطلب يدها، وكتبت في تعليق ما معناه: “قلت نعم لـ حب حياتي”، في إشارة إلى موافقتها على الارتباط به.