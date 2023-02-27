ماريتا الحلاني لصوت بيروت إنترناشونال: علاقتي بخطيبي بدأت عملية

فجأة أعلنت الفنانة ماريتا عاصي الحلاني خبر خطوبتها من مدير الانتاج في شركة ” أنغامي” كميل أبي خليل وذلك بعد أن نشرت صورا تجمعهما في باريس وهو يتقدم لطلب يدها بشكل رومانسي.

وعن هذه العلاقة قالت ماريتا الحلاني لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “علاقتي بخطيبي بدأت صداقة عندما جمعنا العمل وتطورت الحكاية وأحببنا بعضنا ثم قررنا الخطوبة”.

أما عن مسلسلها الذي ستطل من خلاله على شاشة “الجديد” خلال رمضان المقبل فقالت: “المسلسل اسمه “عشرة عمر”، وهو عمل اجتماعي عائلي مشوّق، ويشاركني بطولته الممثل جو صادر، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين، بينهم روزي الخولي ولمى لوند وغيرهما.

وهو من كتابة لبنى مرواني وإخراج أحمد حمدي وإنتاج شركة “مروى غروب”.

وأقدّم في المسلسل شخصية “بيرلا”، وهي فتاة مُحِبة وطيبة وحنونة وقريبة من عائلتها، ولكنها تكتشف أن هناك سراً مخبأ عليها، وتدور قصة المسلسل حول كيفية تصرّفها واكتشافها له.

وتضيف: “عندما يُعرض عليّ مسلسل، سواء كان محلياً أو مشتركاً، فإنني أوافق عليه في حال أعجبني الدور ووجدتُ أنه مُناسِب لي على مستوى العمل كله، أي النص والإخراج والإنتاج. وعندما قرأتُ نص مسلسل «عِشرة عمر»، أعجبني كثيراً وشعرتُ بأنني أستطيع أن أعطيه. ولا علاقة لقبولي بهذا العمل بكونه مسلسلاً لبنانياً، لأنني سبق أن شاركتُ في مسلسلات مشتركة إلى جانب ممثلين سوريين ولبنانيين”.

وأنا أحب المنتج مروان حداد كثيراً وأقدّره وأتشرّف بالعمل معه. هو اكتشف غالبية نجوم التمثيل في لبنان، كما أتاح الفرصة أمام الوجوه الجديدة كي تشارك في أعماله سواء في التمثيل أو في الاخراج أو الكتابة، وسواها من المجالات الأخرى التي لها علاقة بالتمثيل.

مروان حداد هو أول مَن اختارني لأول دور بطولة تمثيلية، لأنه وثق بي وآمن بموهبتي، مع أنه لم تكن لي أي تجارب تمثيلية قبل التعامل معه، لأنني باشرت بتصوير مسلسل “حكايتي” قبل عرض مسلسل “2020”، وأقدّر هذه الناحية كثيراً.

لكنني لا أشتغل حصراً معه، كما أنه هو أيضاً لا توجد لديه مشكلة في تعاملي مع مُنْتِجين آخَرين، ولا يفكر بهذه الطريقة على الإطلاق، بل يَفرح من أجلي كثيراً. لا يمكن أن أنسى فضله أبداً، كما أحب التعامل معه، ولكن هذا لا يعني أنني لا أستطيع أن أتعاون مع غيره، بل أنا منفتحة على العروض كافة من مختلف شركات الإنتاج. وكل ما يهمّني أن أطل من خلال الدور الذي يناسبني والذي أعطيه حقه.

وبالنسبة لأغنيتها الجديدة التي تطرح بالتزامن مع كل عمل درامي جديد، فهل هي استراتيجية تعتمدها؟ فتؤكد: “بما أنني أجمع بين الغناء والتمثيل، فإنني أحاول التوفيق بينهما ولكنني لا أخطط لأن أطرح إلى جانب أي عمل تمثيلي جديد لي أغنية جديدة، بل هذا الأمر يحصل عن طريق الصدفة، خصوصاً أنني أحب أن أميّز بين ماريتا التي تغنّي وبين ماريتا التي تمثّل”.

وعندما لا أكون مرتبطة بأعمال تمثيلية جديدة، فإنني أكون مشغولة بالتحضير لأعمالي الغنائية. بعد عرض مسلسل “عِشرة عمر”، يمكن أن أطرح أغنية جديدة أو أن أخطط للتحضير لأعمال غنائية جديدة لأنني أحب التمثيل والغناء وأحب التواجد فيهما.