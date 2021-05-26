مازن معضّم لـ”صوت بيروت انترناشونال”: “الباشا 3” تابعه الناس لكنه غيّب عن السوشيل ميديا

مازن معضّم نجم لبناني احبه المشاهدون من خلال الادوار العديدة التي قدمها خلال مسيرته الفنية التي تمتد لسنوات، وقد تابعه الناس في رمضان الماضي في الجزء الثالث من مسلسل “الباشا” الذي ما زال يعرض حتى الان على محطة الجديد، فماذا يقول لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذا الدور ؟: انتهيت من تصوير دوري في مسلسل “الباشا 3″ الذي ما يزال يعرض منذ ايام وهو مؤلف من 43 حلقة وقد اقترب من نهايته، وقد كان التصوير اثناء عرض المسلسل على الهواء امرا متعبا وخطرا اذ ان اي خلل كان يمكن ان يوقف العمل، لكننا اتكلنا على الله سبحانه وتعالى ومرت الامور على خير.

وعما اذا كان هذا الجزء قد حقق النجاح نفسه الذي ناله الجزئين الاول والثاني، يشير مازن ان الجزء الثالث من الباشا شاهده الناس لكن التركيز على السوشيل ميديا على اعمال اخرى لشركات انتاجية معينة اوحى ان المسلسل لم يتابع، لكن بصدق اقول اننا كفريق عمل اينما كنا نذهب كان الناس الموجودين في الشارع يتجمهرون حولنا ويحدثوننا عن تفاصيل العمل وهذا دليل ان الباشا 3” شوهد بكثافة.

وفيما ان كان يوجد جزء رابع منه يقول: حتى الان لا نعرف اذا كان هناك جزء رابع وهذا يعتمد على النص والظروف الانتاجية انما لدى المنتج مروان حداد نية بانجاز جزء رابع.

وعن ابداء اعجابه بمسلسل 2020 على تويتر قال “تابعت عدد كبير من الحلقات وقد لفتني هذا العمل بكل تفاصيله من نص وحوار وتمثيل واخراج وبدا واضحا انه نفذ بعناية واحترافية.. كما تابعت حلقتين من مسلسل “للموت” لكن انشغالي بالتصوير في رمضان حال دون متابعتي له كاملا انما ان شاء الله قريبا سأعاود مشاهدته مع اعمال اخرى ومنها “لعبة نيوتن” لمنى ذكي ومحمد ممدوح.

وعن وجود اعمال جديدة قيد التحضير يوضح ان السوق يهدأ بعد رمضان علما ان هناك مسلسلات تصور لمنصات رقمية لكنه لم يتلق عرضا من هذا القبيل حتى الان.

اما كيف يقيم تجربته في مسلسل “من الاخر” حيث لعب شخصية رجل مقعد فيقول “هذا الدور كان متعبا جدا لكن الحمد الله النتيجة كانت مرضية. وعن الفرق بين الاعمال الدرامية اللبنانية البحتة والدراما العربية المشتركة يوضح ان الميزانية هي التي تعطي الاعمال المشتركة انتشارا اكبر لانها تنفذ بطريقة احترافية اكثر نسبة لانتشارها في اسواق كبيرة مما يتيح للمنتج البذخ على اعماله..

وعن الكلام الذي قاله النجم بديع ابو شقرا بان الممثل اللبناني لا يبيع في العالم العربي، أكد مازن معضم ان بديع تحدث عن امر واقع رغم اني لا احب تسويق هذا الامر، لكن يجب ان نجتمع جميعنا لنجد الحلول المنصفة، خاصة ان الممثل اللبناني دخل الى العالم العربي بقوة من خلال الاعمال العربية المشتركة، لذا يجب دعم هذا الامر بخطوات عملية.

واخيرا هل يفكر معضم ان يأخذ عائلته ويهاجر من لبنان بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها البلد؟ عن ذلك أجاب انه يحب بلده وفي بعض الاحيان تراوده هذه الفكرة لكن وجود والدته يمنعه من اتخاذ هكذا خطوة.