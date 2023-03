ماسك يطرد موظف من اصحاب الهمم.. ثم يعتذر

منذ استحواذه على المنصة قبل أشهر، لا يلبث الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن يغيب عن الأنظار حتى يعود سريعاً.

فقد دخل صاحب تيسلا بجدل طويل مع موظف من أصحاب الهمم في شركة “تويتر”، حتى انتهى الأمر بفضح الأخير قرار طرده على الملأ.

القصة بدأت حينما وجه الموظف السابق هالي ثورليفسون تغريدة إلى ماسك باعتباره الرئيس التنفيذي للمنصة، قال فيها: “هل رئيس قسم الموارد البشرية لديك غير قادر على تأكيد ما إذا مازلت موظفًا أم لا؟”.

وأضاف ثورليفسون: “بعد 9 أيام من تجميد حساباتي على تويتر، لا أعلم ما إذا كنت قد طُردت أم لا!”، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

Dear @elonmusk 👋

9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.

However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.

Maybe if enough people retweet you'll answer me here?

— Halli (@iamharaldur) March 6, 2023