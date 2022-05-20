ماسك يعلّق على اتهامه بالتحرش جنسيًا بمضيفة طيران!

لجأ الملياردير إيلون ماسك إلى تويتر في وقت متأخر أمس الخميس لنفي المزاعم “غير الصحيحة تماما” التي وردت في تقرير إخباري بأنه تحرش جنسيا بمضيفة طيران على متن طائرة خاصة في عام 2016.

كان موقع (بيزنس إنسايدر) الإخباري ذكر في وقت سابق أمس الخميس أن شركة سبيس إكس المملوكة لماسك دفعت 250 ألف دولار في 2018 لتسوية دعوى تحرش رفعتها مضيفة طيران، دون ذكر اسمها، اتهمت ماسك بالتعري أمامها.

نسب التقرير ذلك إلى امرأة مجهولة قالت إنها صديقة المضيفة. وأضاف أن الصديقة أدلت بشهادتها في إطار عملية تسوية سرية.

وكتب ماسك قائلا “أتحدى هذه الكاذبة التي تدعي أن صديقتها رأتني عاريا أن تصف شيئا واحدا فقط، أي شيء على الإطلاق (ندوب، وشم، …)، شيء لا يعرفه الناس. لن تستطيع فعل ذلك لأن هذا لم يحدث البتة”.

لم تتمكن رويترز من التحقق من تقرير (بيزنس إنسايدر). ولم يرد كل من ماسك وسبيس إكس على طلبات رويترز للتعليق على التقرير أو تغريدات ماسك.

ونقلت بيزنس إنسايدر عن صديقة المضيفة قولها إنه بالإضافة إلى التعري أمامها، تحسس ماسك فخذ المضيفة وعرض عليها شراء حصان إذا كانت ستفعل المزيد أثناء جلسة تدليك على متن الطائرة.

وباتت المضيفة تعتقد أن رفضها عرض ماسك أضر بفرصها للعمل في سبيس إكس ودفعها إلى تعيين محام في عام 2018، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر.

وقال الموقع إن شركة صناعة الصواريخ قامت بالتسوية بعيدا عن المحكمة وتضمنت اتفاقية لعدم إفشاء ما حدث منعت المضيفة من التحدث عن الأمر. ولم يذكر الموقع الإخباري اسم الصديقة أو المضيفة.

وماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في خضم صفقة مثيرة للجدل لشراء شركة تويتر. وقال يوم الأربعاء إنه سيصوت للحزب الجمهوري بدلا من الديمقراطي، وتوقع أن يتبع ذلك “حملة مكائد قذرة ضدي”.

وفي تقرير بيزنس إنسايدر، نُقل عن ماسك قوله إن قصة المضيفة “ذات دوافع سياسية” وأنه سيكون هناك “المزيد من هذه القصص”.

وكتب ماسك في البداية أمس الخميس قائلا “يجب النظر إلى الهجمات ضدي من خلال عدسة سياسية، هذا هو أسلوبهم (الحقير)، لكن لا شيء سيمنعني من القتال من أجل مستقبل جيد وحقكم في حرية التعبير”. ولم يذكر بالتحديد المزاعم الواردة في تقرير بيزنس إنسايدر.

وأضاف ماسك في تغريدة أخرى “وللتذكير، فإن تلك الاتهامات الشائنة غير صحيحة على الإطلاق”.

كما قال إن التقرير يهدف إلى التأثير على عملية الاستحواذ على تويتر.