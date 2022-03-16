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ماسك يقصف جبهة بوتين وقديروف.. سأستعمل اليسرى فقط!

16 - مارس - 2022
آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 10:20 صباحًا
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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وجه رمضان قديروف الرئيس الشيشاني والصديق المقرب من الرئيس الروسي عبر حسابه بتطبيق تليغرام، نصيحة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك: ” لا أنصحك بالتنافس مع بوتين. فئات الوزن مختلفة جدًا”.

وتابع قديروف “بأن الأمر لا يتعلق بفنون الدفاع عن النفس أو اتقان الجودو.. كيف تتخيل الأمر؟ أنت رجل أعمال ومدون على تويتر عند الزاوية الحمراء من الحلبة، وعند الزاوية الزرقاء بوتين، رجل سياسي عالمي استراتيجي وعاصفة رعدية بالنسبة للغرب والولايات المتحدة”.

وأسدى قديروف في منشور نصائح لإيلون ماسك، منها أن يبدأ في التدرب ويتحول من “إيلونا” الناعمة إلى “إيلون” الشرس… وعرض عليه التدرب في مراكز دولة الشيشان حيث سيتحول إلى شخص مختلف تمامًا.

ورداً على عبارات قديروف، عدّل رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك إسمه على تويتر إلى “إيلونا ماسك” كما غيّر صورة حسابه.

وشكر إيلون ماسك، قديروف على العرض، ووضع صورة ملف لحسابه على تويتر لابسًا الأسود وواضعًا نظارات سوداء، ومعبرًا عن القسوة في ملامح وجهه.

وأضاف إيلون ماسك عبر حسابه على تويتر “شكرًا على العرض، لكن مثل ذلك التدريب المتميز قد يمنحني أفضلية مفرطة. فإن كان (بوتين) خائفًا من القتال، أوافق أن أستعمل فقط يدي اليسرى ولست حتى أعسر.

وختم إيلون ماسك منشوره بتوقيع “إيلونا”…

 

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