ماغي بو غصن تروي للمرة الاولى ما حصل مع صديقتها المقربة ​جيسي عبدو

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جاءت إطلالة الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ في برنامج “راحت علينا” موفقة، وقد كانت مؤثرة جداً، فقد روت ماغي للمرة الاولى ما حصل مع صديقتها المقربة الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ عندما تلقت خبر وفاة والدها من قبل وسائل الإعلام.

وقد نقلت ماغي رسالة من جيسي، مفادها أنه يتم أحياناً ارتكاب جرائم على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت أنها عرفت بأمر الحريق من خلال تلك المواقع، فلقد أرسلت لها إحدى جاراتها صورة للمنزل وهو يحترق.

وعلى طريقتها المؤثرة وهي باكية، تحدثت عن الأمر بصدق ومحبة واضحة وحقيقية تجاه صديقتها.

ماغي انسانة قبل أن تكون فنانة، وهذا ما يجعلها في كل مرة تؤكد لنا أنها حقيقية بعيدة عن التصنع والكذب.