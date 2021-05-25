الثلاثاء 13 شوال 1442 ﻫ - 25 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ماغي بو غصن تعايد الشعب الأردني

منذ 4 ساعات
ماغي بو غصن

ماغي بو غصن

A A A
طباعة المقال

عايدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الشعب الأردني بمناسبة حلول عيد استقلال الأردن الـ75، وكتبت منشور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي كتبت فيه: “كل عام والأردن وأهلها وناسها الحلوين بخير عيد إستقلال 75 الأردن”.

وكانت ماغي قد عبرت مؤخراً، عن رأيها في أغنيتي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي “بكلم خيالي” و”أسعد لحظة” اللتين طرحتهما نوال عبر “يوتيوب”، وكتبت ماغي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تعليقاً جاء فيه: “ألف مبروك يا حبيبة قلبي.. وبدل الأغنية، أغنيتين.. وكل وحدة أحلى من التانية، إن شاء الله النجاح حليفك مثل ما عودتينا على طول”.

يذكر أن مسلسل “للموت” الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك لاقى نجاحاً كبيراً وأصداء مشجعة للممثلين المشاركين فيه، منهم ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “إيغل فيلمز”، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.

    المزيد من منوعات

    ماسة وردية
    “ساكورا” ماسة وردية تباع في مزاد علني بـ 29.3 مليون دولار
    ٥ طرق لتغيير حياتك
    5 طرق لتغيير حياتك
    محمد سامي وزوجته مي عمر
    هل تعرضت هذه النجمة الشهيرة للتحرش من قبل المخرج محمد سامي؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ساحة القصاص
    بدون مقابل… سعودي يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
    الدولار
    دولار السوق السوداء “طالع طلعتو”
    الفطر الأبيض
    الفطر الأبيض… أكثر خطورة وأشد فتكاً من نظيره الأسود