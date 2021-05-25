ماغي بو غصن تعايد الشعب الأردني

عايدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الشعب الأردني بمناسبة حلول عيد استقلال الأردن الـ75، وكتبت منشور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي كتبت فيه: “كل عام والأردن وأهلها وناسها الحلوين بخير عيد إستقلال 75 الأردن”.

وكانت ماغي قد عبرت مؤخراً، عن رأيها في أغنيتي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي “بكلم خيالي” و”أسعد لحظة” اللتين طرحتهما نوال عبر “يوتيوب”، وكتبت ماغي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تعليقاً جاء فيه: “ألف مبروك يا حبيبة قلبي.. وبدل الأغنية، أغنيتين.. وكل وحدة أحلى من التانية، إن شاء الله النجاح حليفك مثل ما عودتينا على طول”.

يذكر أن مسلسل “للموت” الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك لاقى نجاحاً كبيراً وأصداء مشجعة للممثلين المشاركين فيه، منهم ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة، باسم مغنية، خالد القيش، فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “إيغل فيلمز”، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.