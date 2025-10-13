ماغي بو غصن تعلن انطلاق تصوير مسلسل "بالحرام"

كشفت الفنانة ماغي بو غصن عبر حسابها على إنستغرام عن اسم مسلسلها الجديد الذي سيعرض في رمضان 2026، وسيحمل عنوان “بالحرام” حيث نشرت ماغي بو غصن صورة الكلاكيت لتعلن من خلالها قيام مخرج العمل فيليب أسمر. وعلقت بحماس على الصورة “لا استطيع الانتظار بعد الآن، بالحرام رمضان 2026 انطلقنا.. يا رب”.

هذا واكتفت الفنانة ماغي بو غصن بإعطاء هذه المعلومات عن مسلسلها “بالحرام” الذي سيبصر النور في رمضان المقبل، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، إلا أنها في وقت سابق أفصحت عن الاسم الذي ستطلّ به في المسلسل ألا وهو جود حين نشرت عبر حسابها على إكس صورة وضعت عليها عبارة “جود قادمة رمضان 2026”.

المسلسل من كتابة السوريين فادي حسين وشادي كيوان، ومن إخراج فيليب أسمر شريك النجاحات في مسلسلات الفنانة ماغي بو غصن بأكثر من عمل، وإنتاج شركة “إيغل فيلمز”.

وعلم أن الفنان طوني عيسى سيشاركها البطولة إلى جانب أسماء أخرى سيعلن عنهم قريبًا ومن المتوقع ككل عام أن يحتل مسلسل الفنانة ماغي بو غصن مرتبة مهمة بالإنتاجات في موسم رمضان حيث بات ينتظرها المشاهدون سنويًا في شهر رمضان المقبل.

مسلسل “بالحرام” وانطلاقًا من عنوانه، يبدو أنه دراما اجتماعية ستتطرق للعديد من المواضيع الشائكة إنسانيًا في المسلسل.

فور إعلانها الخبر، انهالت التعليقات المهنئة للفنانة ماغي بو غصن على البدء بتصوير مسلسل “بالحرام” ومنهنّ: ماريلين نعمان، سارة أبي كنعان، غادة عبد الرازق، وديما الجندي وكارول عبود وجيسي عبده وغيرهن العديد اللواتي تمنين حظًا موفقًا للمسلسل ونجومه.