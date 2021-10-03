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ماغي بو غصن تعيد نشر صور من إطلالتها في حفل الـ"موريكس"

3 - أكتوبر - 2021
ماغي بو غصن

ماغي بو غصن

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نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور من إطلالتها السابقة في حفل “موريكس دور”، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر أن بو غصن نالت جائزة الـ”موريكس دور” عن فئة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “للموت”.

كما كشفت في وقت سابق عن أن فكرة الموت في مسلسل “للموت” بجزئه الاول عرضتها للاكتئاب. وقالت بو غصن إنها قصدت طبيباً نفسياً لمعالجة نفسها ووضع حد لهذه المشكلة.

كشفت الممثلة هذه الوقائع خلال مشاركتها في برنامج “بصراحة مع ماغي بو غصن وخالد القيش”، حيث تكلمت عن طفولتها، كاشفة انها كانت تلعب مع الصبيان وتربت بين 24 صبياً، كما وتطرقت ماغي الى بعض الامور الطريفة التي حدثت اثناء التصوير.

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