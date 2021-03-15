ماغي بو غصن حزينة: "ولادي بدن يفلوا السنة الجاية"

بعد الأزمة الاقتصادية الجنونية التي يمرّ فيها لبنان، لم يعد أمام اللبنانيين المقتدرين إلا الهجرة لأن المسؤولين انتهكوا كل ما لديهم من مال وحقوق.

وعلى غرار عدد كبير من الممثلين، أعلنت الممثلة ماغي بو غصن بحزن وأسف شديد عن القرار الذي اتخذه نجليها بالهجرة من لبنان العام المقبل لاستكمال تحصيلهما العلمي.

وغرّدت على “تويتر” معلنةً عن الأمر في دردشة لها مع الإعلامي فيني الرومي فقالت: “وانا متلك. ولادي بدن يفلوا السنة الجاية ويكملوا علمن برا. شو بقلّن؟ كيف بعد بحبّبن بالبلد؟ خلص صار القرار الن هني عم يعانوا متلنا. ونحنا منلحقن. الله لا يسامح لي كان السبب”.