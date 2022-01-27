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ماغي بو غصن: “عن جد ظروف شغلنا شو صعبة”

منذ 3 ساعات
ماغي بو غصن

ماغي بو غصن

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نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن منشوراً جديداً عبر صفحتها الخاصة على “تويتر”.

واشتكت ماغي في المنشور من الطقس العاصف وقالت: “صباح الخير …اليوم التصوير كتير بكير وما عم نقدر نطلع من البيت من الثلج والأصعب من هيك انو اللباس صيفي بامتياز.. عن جد ظروف شغلنا شو صعبة”.

وأضافت: “تحية لكل شخص مجبور يواجه هالصعوبات المناخية ويطلع على شغله”.

وسرعان ما انتشر منشور ماغي في مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدر الترند، حيث تفاعل معها المتابعون، معبرين عن حبهم لها، وتمنوا لها التوفيق في عملها.

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