ماغي بو غصن: “عن جد ظروف شغلنا شو صعبة”

نشرت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن منشوراً جديداً عبر صفحتها الخاصة على “تويتر”.

واشتكت ماغي في المنشور من الطقس العاصف وقالت: “صباح الخير …اليوم التصوير كتير بكير وما عم نقدر نطلع من البيت من الثلج والأصعب من هيك انو اللباس صيفي بامتياز.. عن جد ظروف شغلنا شو صعبة”.

وأضافت: “تحية لكل شخص مجبور يواجه هالصعوبات المناخية ويطلع على شغله”.

وسرعان ما انتشر منشور ماغي في مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدر الترند، حيث تفاعل معها المتابعون، معبرين عن حبهم لها، وتمنوا لها التوفيق في عملها.

صباح الخير …اليوم التصوير كتير بكير وما عم نقدر نطلع من البيت من الثلج🥶والاصعب من هيك انو اللباس صيفي بامتياز ..

عن جد ظروف شغلنا شو صعبة

تحية لكل شخص مجبور يواجه هالصعوبات المناخية ويطلع على شغله❤️ — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) January 27, 2022