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ماغي بو غصن لجيسي عبدو: مبروك "ركان" ناطرينك

3 - مارس - 2021
ماغي بو غصن

ماغي بو غصن

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هنّأت الممثلة ماغي بو غصن صديقتها الممثلة جيسي عبدو على مسلسلها الجديد “ركان”. وكتبت لها على حسابها الخاص: “حتى لو بعيدة عن عيني واشتقتلك كتير بس بعرف حماسك وشغفك بالتصوير، مبروك ركان يا حياتي وناطرينك”.

وتجتمع جيسي عبدو مع الممثل السعودي عبد المحسن النمر، لأول مرة، في بطولة مسلسل “ركان”، والذي يتألف من 10 حلقات، من إخراج التونسي محمد الخياري.

ونشرت جيسي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها معلنة التعاون مع النمر والخياري في هذا المسلسل، وعلّقت: “مسلسل ركان مشروعي الجديد مع المخرج التونسي الصديق محمد الخياري والنجم السعودي عبد المحسن النمر في أبو ظبي”.

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