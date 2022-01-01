السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
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ماغي بو غصن: نحن من نصنع التغيير

منذ 4 ساعات
ماغي بو غصن

ماغي بو غصن

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مع بداية العام الجديد، غرّدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على حسابها عبر “تويتر” وقالت: “الارقام لا تصنع شيئاً.. نحن من ‏نصنع التغيير”.‏ وأضافت: “سنة مباركة عالجميع يا رب”.‏

يذكر أن ماغي نشرت سابقاً مجموعة صور على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت بإطلالة ميلادية، إذ ارتدت فستاناً باللون الأحمر، ‏وبدا شعرها مرفوعاً.‏ وتفاعل المتابعون مع إطلالة ماغي وعبروا عن إعجابهم بها، إذ علّق أحدهم أن ما ارتدته يحبس الأنفاس.‏

كما علّقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور: “ميلاد مجيد حبيبي كل الحب والسلام الك ولعيلتك”.‏

يذكر أن ماغي كانت قد حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل “للموت” الذي عرض في شهر رمضان المبارك الماضي، ونال العمل الكثير ‏من الإشادات.‏

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