ماكدونالدز السعودية تتبرع بـ "533" ألف دولار لإغاثة أهالي غزة

أعلنت ماكدونالدز السعودية أنها ستتبرع بمبلغ 2 مليون ريال أي ما يعادل “533” ألف دولار للمساهمة في جهود إغاثة أهالي غزة.

وقالت الشركة في بيان لها:

“إشارة إلى خبر تبرع وكيل ماكدونالدز في إسرائيل بوجبات نؤكد أنه قرار وتصرف فردي من قبلهم ولا دور ولا علاقة لشركة ماكدونالدز العالمية أو لنا أو لأي وكيل لها في أي دولة أخرى بذلك، لا بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وتابع البيان: نشدد في ماكدونالدز السعودية على تعاطفنا الإنساني الكبير مع أخواتنا في فلسطين الحبيبة ولا نقبل المزايدة على عروبتنا ووطنيتنا والتزامنا تجاه مجتمعنا السعودي الغالي ومبادئه وقيمه السامية.

وأردف البيان: نؤكد دائما أن مسئوليتنا تنحصر فقط ضمن حدود وطننا ولا علاقة لنا مطلقًا ولا نتحمل مسئولية ما يقوم به وكلاء آخرون خارج حدود وطننا الغالي.

وأضاف البيان: انطلاقا من كوننا شركة سعودية خالصة فإننا فخورون ومنذ تأسيسنا بهويتنا السعودية ومساهمتنا المستمرة في دعم اقتصادنا ومجتمعنا السعودي، وتبنينا القضايا الاجتماعية والإنسانية والتي تهمه واستمرارا لهذا النهج فإنه يسرنا أن نعلن تبرع ماكدونالدز السعودية بمبلغ 2 مليون ريال للمساهمة في جهود إغاثة أهالي غزة أعانهم الله وذلك بعد التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.

وتابع البيان: نعيد ونؤكد أن شركة ماكدونالدز العالمية هي شركة مساهمة مدرجة يملكها الملايين من المساهمين حول العالم بمن فيهم العرب والمسلمون، وحرصا على مصالحها التجارية حول العالم لا تتدخل أبدا في السياسة ودائما ما تلتزم بالحياد المطلق ولا تتبنى أي مواقف سياسية وذلك حفاظا على مصالحها التجارية المنتشرة في 120 دولة حول العالم ولا يعد أي قرار أو تصرف فردي لأحد وكلائها في أي دولة تمثيل لها أو لسياستها أو لقيمها ومبادئها.

واختتم البيان: نسأل الله سبحانه وتعالي أن يحفظ وطننا الحبيب وسائر بلاد العرب والمسلمين من كل شر ومكروه.