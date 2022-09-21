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ماكدونالدز تنعش الأوكرانيين وتستأنف نشاطها في كييف

منذ 7 دقائق
إعادة افتتاح ماكدونالدز في أوكرانيا

إعادة افتتاح ماكدونالدز في أوكرانيا (رويترز)

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تحدى سكان كييف البرد واصطفوا في طابور لساعات (الثلاثاء 20-9-2022) مع إعادة فتح ماكدونالدز لثلاثة فروع في العاصمة الأوكرانية كان قد تم إغلاقها منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو سبعة أشهر.

وتم فتح الفروع لخدمات التوصيل فقط لكن الزبائن انتظروا خارج المطاعم على أي حال لاستلام وجباتهم من عمال خدمة التوصيل الذين كانوا بجوارهم.

وبالنسبة للبعض، فقد منحهم هذا لمحة لما كانت عليه الحياة قبل الغزو. وجاءت إعادة فتح الأفرع لتكون على النقيض لما حدث في روسيا، حيث سحبت ماكدونالدز أعمالها بعد فرض عقوبات غربية ردا على الحرب.

وقال دينيس البالغ من العمر 18 عاما ويدرس إدارة الأعمال “أود حقا الابتعاد عن الأجواء السيئة للحرب وأن أعيش تلك الأوقات التي كانت قبل الغزو الروسي. (ماكدونالدز) يرمز لذلك الزمن (قبل الحرب)”.

وارتفع الطلب على تطبيق خدمة التوصيل جلوفو بفضل إعادة فتح أفرع ماكدونالدز، إذ يعمل عمال خدمة التوصيل أكثر من المعتاد، حسبما أفادت وسائل علام محلية نقلا عن بيان صحفي.

وقالت ماكدونالدز إنها تخطط لإعادة فتح مزيد من منافذ البيع في كييف وغرب أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، وأوضحت أنه سيكون بمقدور الزبائن طلب الطعام وتناوله داخل المطاعم اعتبارا من الشهر المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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