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“ماكدونالدز” تُغلق مطاعمها في روسيا

منذ 48 دقيقة
إغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا

إغلاق مطاعم ماكدونالدز في روسيا

اسوشيتد برس
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أعلنت سلسلة المطاعم الشهيرة “ماكدونالدز”، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق مطاعمها موقتا في روسيا، وذلك بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

وحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، فإن ماكدونالدز ستوقف عملياتها وستغلق جميع مطاعمها، البالغ عددها 850، في روسيا.

وفي رسالة للموظفين، قال مدير ماكدونالدز التنفيذي، كريس كمبكينسكي، إن إغلاق هذه المتاجر في الوقت الحالي “هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”.

وأضاف أن الشركة ستواصل دفع رواتب موظفيها، البالغ عددهم 62 ألفا في روسيا “الذين عملوا بقلوبهم وأرواحهم في ماكدونالدز”. وتابع: “قيمنا تعني أنه لا يمكننا تجاهل المعاناة الإنسانية التي لا داعي لها في أوكرانيا”. وأوضح كمبكينسكي أنه “من الصعب معرفة متى ستتمكن الشركة من إعادة فتح متاجرها”.

هذا وأغلقت ماكدونالدز كذلك، بصفة مؤقتة، 100 مطعم في أوكرانيا، وستواصل دفع رواتب موظفيها هناك.

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