ماكرون معجب جداً بزيدان.. “أرغب بعودته للدوري الفرنسي”

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن رغبته بأن “يعود”، زين الدين زيدان، إلى الدوري الفرنسي “من أجل تألق فرنسا”، بحسب ما قال، الأربعاء، عبر “راديو مونتي كارلو”.

وأضاف أن لديه “إعجاب كبير” بالمدرب السابق لريال مدريد الإسباني والمطلوب لقيادة باريس سان جرمان.

وقال ماكرون في المقابلة إن رؤية المدرب الفرنسي (49 عاما) الذي فاز ثلاث مرات بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وغير مرتبط بأي عقد حاليا، سيكون “رائعا”.

وأردف الرئيس الفرنسي على هامش زيارة إلى كليشي سو بوا في الضواحي الشرقية لباريس عنوانها الرياضة لدى الشباب “لم أتحدث إلى زين الدين زيدان، لكنني معجب به كثيرا لاعبا ومدرباً”.

وأضاف ماكرون الذي يشجع نادي مرسيليا “نريد حقا أن يكون لدينا في البطولة الفرنسية رياضي ومدرب من موهبة مماثلة كانت قادرة على الفوز بثلاث كؤوس رئيسية نطمح إليها كثيرا لأنديتنا. لذلك آمل، من أجل تألق فرنسا، أن يعود مرة أخرى، أن يأتي لتدريب ناد فرنسي كبير. سيكون أمراً رائعاً”.

من جهة أخرى كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان باتت أيامه معدودة في صفوف بطل الدوري بالرغم من التصريحات التي تحدث فيها عن بقاء موسم في عقده ينتهي في يونيو 2023.

ووفقاً لصحيفة “لو باريزيان” فإن نادي باريس سان جيرمان استقر على رحيل ماوريسيو بوتشيتينو خلال الأيام المقبلة بالرغم من تأكيد المدرب على بقاءه حتى نهاية عقده في التصريحات التلفزيونية التي أطلقها بالأمس.

ويعيش بوتشيتينو أزمة مع جماهير باريس سان جيرمان وعدد من اللاعبين بعدما فشل في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخروجه من الأدوار الإقصائية أمام ريال مدريد.

وقال بوتشيتينو في تصريحات تلفزيونية: لدي سنة متبقية في عقدي، هنالك شائعات كثيرة، وبحسب هذه الشائعات لقد تم اقالتي في كل أسبوع، مثل هذه الامور (الشائعات) تكون متواجدة، النادي يحاول اعادة ترتيب الامور، الرئيس سيشرح مشروعه قريبا، انا هادئ”.

أضاف بوتشيتينو: “بعد مرور سنه ونصف اشعر بأنني أفضل، لقد كانت قيادة غرفة تبديل ملابس مع العديد من النجوم بمثابة تعلمًا يوميًا، كنا على بعد خطوة واحدة من إقصاء مدريد مثل تشيلسي والسيتي وليفربول، لقد أوشكنا على ذلك اعتقد أننا كنا متفوقين جدًا، لكننا كنا بحاجة إلى إنهاء المهمة”.