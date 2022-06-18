ماكس فرستابن الأسرع في تجارب سباق كندا لفورمولا 1

عادت منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى كندا لأول مرة منذ 2019 بتسجيل ماكس فرستابن سائق رد بول أسرع زمن في التجارب الحرة بينما كان كارلوس ساينز سائق فيراري قريبا من “الاصطدام بقندس” في الحلبة اليوم الجمعة.

وسجل فرستابن متصدر الترتيب العام أسرع زمن للفة في التجارب الأولى والثانية في حلبة جيل فيلنيف التي تحمل اسم أسطورة فيراري الراحل، خلال دقيقة واحدة و15.158 ثانية في طقس دافئ لكن ملبد بالغيوم بالحصة الأولى ودقيقة واحدة و14.127 ثانية في الثانية التي انتهت قبل هطول الأمطار.

واحتل ساينز المركز الثاني في التجارب الافتتاحية بفارق 0.246 ثانية عن السائق الهولندي لكن زميله شارل لوكلير دفعه للمركز الثالث في الساعة التالية.

وحل فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين ثالثا وخامسا على التوالي مع ألبين المملوك لرينو بينما احتل سيباستيان فيتل المركز الرابع في الحصتين.

وخطف القندس الأنظار من مشكلة “الارتدادات”، التي تسبب آلاما للسائقين ببعض السيارات وأبرزها مرسيدس، حين مر بالحلبة أمام ساينز.

وتجنب السائق الإسباني الاصطدام بالحيوان المحظوظ بفارق ضئيل.

ويخضع فريق فيراري للتدقيق بعد انسحاب سائقيه في أذربيجان يوم الأحد الماضي في ضربة كبيرة لطموحاته للفوز باللقب.

وانطلق لوكلير من المركز الأول ست مرات في ثمانية سباقات هذا الموسم بينها اخر أربعة لكنه استبدل عددا من وحدات الطاقة في سيارته منذ باكو دون التعرض لأي عقوبات عند الانطلاق.

ويمكن للوكلير المولود في موناكو أن يتعرض لعقوبة تتسبب في تأخره عند الانطلاق إذا احتاج فيراري لتغيير الشاحن التوربيني لسيارته. وكانت هناك بعض التكهنات بأن الفريق قد يلجأ لأبعد من ذلك باستخدام وحدة طاقة جديدة بالكامل اليوم السبت.

ويتفوق فرستابن، الفائز بأربعة من آخر خمسة سباقات، بفارق 21 نقطة عن بيريز بعد ثمانية سباقات فيما يحتل لوكلير المركز الثالث بفارق 13 نقطة إضافية.

صلابة شديدة

جاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات والفائز في كندا سبع مرات أيضا في المركز الثامن في الحصة الأولى و13 في الثانية.

ونال زميله جورج راسل سائق المركز السادس والسابع على الترتيب واشتكى من صلابة شديدة في سيارته.

وقال هاميلتون، الذي قال عبر دائرة الاتصال إن سيارته لا يمكن قيادتها “أنا وجورج لدينا ضبط مختلف للغاية لسياراتنا في التجارب الثانية”.

وأضاف السائق البريطاني للصحفيين “بالنسبة لي كانت كارثة. يبدو أن السيارة تزداد سوءا. أتمنى أن نتمكن من إحداث بعض التغييرات قبل السباق لكنها أساسيات في السيارة. لذلك بات الأمر بمثابة صراع”.

وتسببت منشفة مهملة في حريق بمكابح سيارة إستيبان أوكون سائق ألبين بعد أن استقرت في الإطار الأيمن الأمامي وعانى السائق الفرنسي لإزالتها.

وسيبدأ يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري من الخلف في سباق الأحد بسبب عقوبات لتجاوز الحد المسموح لوحدات الطاقة هذا الموسم.

وألغيت جائزة كندا الكبرى في 2020 و2021 بسبب وباء كوفيد-19.