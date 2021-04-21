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ماكغريغور يعلن عن رغبته في شراء "مانشستر يونايتد"

21 - أبريل - 2021
ماكغريغور

ماكغريغور

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أعلن المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA في وزنين مختلفين سابقا، عن رغبته في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وبعد فشل مانشستر يونايتد و 11 ناديا آخر، في انقلاب دوري السوبر الأوروبي بكرة القدم، كما وردت أنباء في وقت سابق أن عائلة جليزر المالكة للنادي الإنجليزي تفكر في بيع نادي “الشياطين الحمر”.

ليظهر الإيرلندي “المشاكس” الذي اشتهر بتصريحات المثيرة للجدل، كمشتري محتمل، ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” كتب فيها: “مرحبا يا شباب، أفكر في شراء مانشستر يونايتد! ما رأيكم؟”.

وكان مانشستر يونايتد أحد الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي لكنه أعلن انسحابه من قائمة المشاركين، عقب عاصفة من الاعتراضات من المشجعين واللاعبين والمدربين والحكومات، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي “يويفا” والاتحاد الدولي “فيفا”.

يذكر أن آل جليزر استحوذوا على مانشستر يونايتد في عام 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني، وذلك بحسب RT

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