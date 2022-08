ماكغريغور يعلن عن رغبته في شراء "مانشستر يونايتد"

أعلن المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA في وزنين مختلفين سابقا، عن رغبته في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وبعد فشل مانشستر يونايتد و 11 ناديا آخر، في انقلاب دوري السوبر الأوروبي بكرة القدم، كما وردت أنباء في وقت سابق أن عائلة جليزر المالكة للنادي الإنجليزي تفكر في بيع نادي “الشياطين الحمر”.

ليظهر الإيرلندي “المشاكس” الذي اشتهر بتصريحات المثيرة للجدل، كمشتري محتمل، ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” كتب فيها: “مرحبا يا شباب، أفكر في شراء مانشستر يونايتد! ما رأيكم؟”.

Hey guys, I’m thinking about buying Manchester United!

What do you think?

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 20, 2021