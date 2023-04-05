مالك نوتنجهام فورست يجدد ثقته بالمدرب كوبر

أظهر إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنجهام فورست دعمه العلني للمدرب ستيف كوبر بعد سلسلة من النتائج الضعيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه أكد الحاجة للتعامل سريعا مع ذلك.

وخسر فورست أمام منافسه على الهروب من الهبوط ليدز يونايتد يوم الثلاثاء، ليبقى بلا فوز في ثماني مباريات متتالية في الدوري، ويحتل المركز 17 برصيد 27 نقطة، وهو نفس رصيد ثلاثة فرق أخرى، ولا يتقدم عن منطقة الهبوط سوى بالتفوق على بورنموث بفارق الأهداف.

وتسببت الخسارة في تكهنات حول مستقبل كوبر، وذكرت تقارير أن المدرب الويلزي سيصبح المدرب رقم 13 الذي يفقد منصبه في الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

وقال ماريناكيس في بيان “لا أحد ينفي أن النادي في وضع صعب في الدوري الإنجليزي، لكن نود إنهاء التكهنات والتقارير الخاطئة في وسائل الإعلام بالتأكيد على استمرار ستيف كوبر في منصب المدرب”.

وأضاف “كلنا نشعر بالإحباط بسبب النتائج الأخيرة، ومن الواضح جدا أننا نحتاج إلى بذل الكثير من الجهد للتعامل مع ذلك بسرعة… لذا لا يوجد وقت للتشتت والشائعات والتكهنات”.

وتابع “ليس أمامنا سوى العمل بجدية والإصرار والالتزام من ستيف واللاعبين حتى نحقق النتائج التي نحتاجها”.

وسيلعب فورست في ضيافة أستون فيلا صاحب المركز السابع يوم السبت المقبل.