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مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري أمام هذا الفريق

منذ ساعتين
شعار نادي مانشستر سيتي

شعار نادي مانشستر سيتي

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سيبدأ مانشستر سيتي مسيرة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خارج أرضه في مواجهة وست هام يونايتد اللندني بينما ينطلق الموسم الجديد للبطولة وللعام الثاني على التوالي بقمة لندنية تجمع بين كريستال بالاس وأرسنال.

وفي الجولة الأولى من البطولة سيحل ليفربول وصيف البطل ضيفا على فولهام اللندني الصاعد حديثا وسيلعب نوتنجهام فورست العائد للدوري الممتاز لأول مرة منذ 23 عاما في ضيافة نيوكاسل يونايتد.

وسيبدأ تشيلسي اللندني الذي انتقلت ملكيته لأطراف جديدة الموسم المقبل في ملعب إيفرتون وسيحل أستون فيلا ضيفا على بورنموث الوافد الجديد على الدوري الممتاز.

وسيبدأ مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاج مسيرته في الموسم الجديد في ملعبه في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون وسيلتقي توتنهام هوتسبير مع ضيفه ساوثامبتون.

وسينطلق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في الخامس من أغسطس آب المقبل ويختتم في 28 مايو أيار.

وستتوقف مباريات البطولة بعد 12 نوفمبر تشرين الثاني لإفساح المجال أمام إقامة نهائيات كأس العالم في قطر خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر كانون الأول قبل أن تعود عجلة مباريات الدوري للدوران من جديد في 26 ديسمبر كانون الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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