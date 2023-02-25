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مانشستر سيتي يتألق بفوز ثمين على بورنموث (4-1)

منذ ساعة واحدة
لاعبو مانشستر سيتي

لاعبو مانشستر سيتي (رويترز)

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قدم مانشستر سيتي عرضا هجوميا قويا ليفوز 4-1 على بورنموث ويصبح على بعد نقطتين من أرسنال المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 25-2-2023).

وتفوق أرسنال 1-صفر على ليستر سيتي اليوم ليتقدم بخمس نقاط، ويصبح سيتي مطالبا بضرورة التفوق على بورنموث.

وبدأ سيتي بقوة وسيطر على اللعب وتقدم بهدف بعد مرور 15 دقيقة حيث تابع خوليان ألفاريز كرة مرتدة أبدلت اتجاهها من زميله إرلينج هالاند وارتدت من العارضة.

وأضاف هالاند الهدف الثاني ليرفع رصيده إلى 27 هدفا بالدوري هذا الموسم ويجتاز رقم سيرجيو أجويرو في موسم 2014-2015 ليصبح أفضل هداف لناديه في موسم واحد بالدوري الممتاز.

وحسم فيل فودن الانتصار قبل الاستراحة حيث استغل تمريرة خاطئة من فيليب بيلينج وتجاوز جاك ستيفنز وسدد في المرمى.

وأحرز كريس ميفام لاعب بورنموث بطريق الخطأ في مرماه قبل أن يسجل زميله جيفرسون ليرما في الدقيقة 83 الهدف الوحيد لفريقه الذي تراجع إلى منطقة الهبوط في وقت سابق اليوم.

ولدى سيتي 55 نقطة مقابل 57 لأرسنال الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.

    المصدر :
  • رويترز

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