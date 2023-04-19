مانشستر سيتي يتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع بايرن ميونيخ (الأربعاء 19-4-2023) ليعبر إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مستفيدا من فوزه ذهابا 3-صفر ليقترب خطوة أخرى من الفوز باللقب للمرة الأولى.

وعوض المهاجم إرلينج هالاند إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول بهز الشباك في الدقيقة 57 مسجلا هدفه رقم 48 في كل المسابقات هذا الموسم ليحسم المواجهة قبل أن يدرك يوزوا كيميش التعادل في الدقيقة 83.

وللمباراة رقم 15 على التوالي في كل المسابقات لا يعرف سيتي طعم الخسارة ليضرب موعدا مع ريال مدريد حامل اللقب في قبل النهائي.

وكان بايرن أمام مهمة صعبة بعد خسارة لقاء الذهاب 3-صفر لكنه بدأ المباراة بقوة بقيادة المهاجم إيريك مكسيم تشوبو-موتينج الذي استعاد لياقته وشارك أساسيا.

وكان كينجلسي كومان مصدر خطورة واقترب بايرن من التسجيل في الدقيقة 17 عندما أطلق ليروي ساني تسديدة مستغلا تمريرة من جمال موسيالا أخطأت طريقها إلى المرمى.

ووجد الفريق البافاري، الذي ودع كأس ألمانيا قبل أسبوعين، نفسه في مأزق بعد دقيقة واحدة عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للمدافع دايو أوباميكانو بعد تدخله على هالاند لكن حكم الفيديو المساعد أظهر أن المهاجم كان متسللا لتلغى البطاقة الحمراء ليتنفس بايرن الصعداء.

لكن أوباميكانو، الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد الخطأ الذي كلف فريقه الهدف الثاني في لقاء الذهاب، لم يكن محظوظا إذ احتسب الحكم ركلة جزاء بعدما لمس الكرة بيده داخل المنطقة.

وعلت تسديدة هالاند من علامة الجزاء العارضة، لكنه عوض ذلك في مطلع الشوط الثاني عندما تلقى تمريرة من كيفن دي بروين وتجاوز أوباميكانو الذي سقط أرضا قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وحقق هالاند رقما قياسيا جديدا إذ احتاج 27 مباراة فقط ليسجل 35 هدفا في دوري الأبطال.

وكان هذا الهدف الأول الذي يدخل شباك بايرن على ملعبه في المسابقة هذا الموسم. وأدرك يوزوا كيميش التعادل من ركلة جزاء.

واكتملت أمسية بايرن المحبطة عندما حصل مدربه توماس توخيل على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 86 ليتابع ما تبقى من المباراة من المدرجات.