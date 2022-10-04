مانشستر سيتي يتحرك لتحصين هالاند من مطامع ريال مدريد

بعد البداية المبهرة للنجم النرويجي إيرلينغ هالان مع فريقه الجديد، تحرك نادي مانشستر سيتي بشكل مفاجئ، لإنقاذ مهاجمه من نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وانتقل هالاند إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 65 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي، لينجح في تسجيل 17 هدفا خلال أول 11 مباراة مع الفريق.

هل ينتقل هالاند إلى ريال مدريد؟

وبعد انتقاله، كشفت تقارير صحفية عن وجود بند في عقد هالاند، يسمح له بالرحيل في 2024، مقابل دفع 160 مليون يورو، دون الرجوع إلى مانشستر سيتي.

برنامج “الشيرينجيتو” الإسباني الشهير فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أن هالاند وضع هذا البند في عقده مع مانشستر سيتي من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى ريال مدريد.

وكانت بعض الأنباء قد ربطت هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2022، لكن اللاعب النرويجي انتقل إلى مانشستر سيتي في ظل اهتمام النادي الملكي بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

كيف يخطط مانشستر سيتي للحفاظ على هالاند؟

في المُقابل، فإن مانشستر سيتي وضع هو الآخر خطة لإفساد محاولات ريال مدريد، ومحاولة الإبقاء على هالاند الذي سينتهي عقده في صيف عام 2027.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن إدارة مانشستر سيتي تسعى في الوقت الحالي لإعادة التفاوض مع هالاند حول تغيير أو إلغاء هذا البند.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي سيعرض على هالاند تجديد عقده وتحسين راتبه خلال الأيام المُقبلة، مع إلغاء الشرط، خاصة بعد المستوى المذهل الذي ظهر عليه حتى الآن.

ويأمل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في التعاقد مع هالاند من أجل قيادة هجوم الملكي في السنوات المُقبلة، تمهيدا لرحيل الفرنسي كريم بنزيما بعد موسمين على الأقل، وفقا لتقارير صحفية إسبانية سابقة.

وأصبح هالاند نجم الشباك الأول خلال الموسم الحالي، خاصة بعد “الهاتريك” الذي سجله في شباك مانشستر يونايتد خلال فوز فريقه 6-3 الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تجدر الإشارة إلى أن هالاند يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، علما بأن إجمالي أهدافه مع “السيتيزنز” يصل إلى 17 هدفا، بجانب 3 تمريرات حاسمة في 11 مباراة بكافة المسابقات.