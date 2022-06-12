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مانشستر سيتي يصدم برشلونة بسعر صفقة سيلفا!

منذ 10 دقائق
برناردو سيلفا

برناردو سيلفا

"كووورة"
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وجه مانشستر سيتي صدمة لبرشلونة في صفقة البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب وسط السيتيزينز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وزعمت العديد من التقارير، أن برشلونة يخطط لبيع فرينكي دي يونج إلى مانشستر يونايتد، واستثمار الأموال للتعاقد مع برناردو سيلفا من السيتي.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مانشستر سيتي حدد 94 مليون يورو سعرا لسيلفا، من أجل إيقاف اهتمام برشلونة بالنجم البرتغالي.

وزعمت تقارير إسبانية، أن برشلونة خطط للتعاقد مع سيلفا نظير 55 مليون يورو، على شاكلة صفقة فيران توريس بالموسم المنصرم.

ويعاني برشلونة أزمة اقتصادية في الوقت الحالي، وبالتالي من الصعب أن يوافق على طلبات مانشستر سيتي.

يذكر أن صحيفة “موندو ديبورتيفو”، كشفت سابقا، أن هناك اتفاقا سريا بين سيلفا ومدربه بيب جوارديولا، بحيث يسمح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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