مانشستر سيتي يفوز بثلاثية ويقلص الفارق مع أرسنال

قدم مانشستر سيتي عرضا قويا وفاز 3-1 على أستون فيلا ليقلص الفارق مع أرسنال المتصدر إلى ثلاث نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وسجل سيتي بواسطة رودري وإيلكاي جندوجان ورياض محرز ليحسم الأفضلية قبل الاستراحة، ويعود إلى الطريق الصحيح سريعا بعد الخسارة أمام توتنهام هوتسبير في الجولة الماضية.

ومع تعرض النادي لأكثر من 100 اتهام تتعلق بالحسابات المالية، فإن جماهير سيتي كانت في أجواء حماسية في استاد الاتحاد وأطلقت سلسلة من الهتافات القوية المؤيدة للنادي.

وفي أرض الملعب، أظهر لاعبو سيتي عدم تأثرهم بما يحدث خارجه، وضمنوا الخروج بالنقاط الثلاث مع الوصول إلى الاستراحة.

واحتاج فريق المدرب بيب جوارديولا إلى أربع دقائق للتقدم بهدف عن طريق رودري بعد ركلة ركنية نفذها محرز، ثم صنع إرلينج هالاند الهدف الثاني لزميله جندوجان في الدقيقة 39.

وبات فيلا أمام مهمة مستحيلة عندما نفذ محرز ركلة جزاء بنجاح في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعدما ارتكب جاكوب رامسي خطأ داخل المنطقة ضد جاك جريليش لاعب فيلا السابق.

وقلص أولي واتكنز الفارق بعد مرور ساعة من اللعب ليسجل مهاجم فيلا للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، كما رد إطار مرمى صاحب الأرض محاولة من البديل جون دوران.

ولدى سيتي 48 نقطة من 22 مباراة مقابل 51 نقطة لأرسنال من 21 مباراة وسيكون بوسع حامل اللقب أن يتصدر المسابقة إذا فاز على أرسنال يوم الأربعاء المقبل.