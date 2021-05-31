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مانشستر سيتي يقدم عرضا لضم راموس

31 - مايو - 2021
سيرجيو راموس

سيرجيو راموس

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كشفت تقارير رياضية، عن تقديم نادي مانشستر الإنجليزي، عرضا للمدافع سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة ESPN الأمريكية، اليوم الاثنين، وفقا لمصادرها أن مانشستر سيتي الإنجليزي عرض على راموس الانضمام إلى صفوف الفريق بعقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، حسب مستواه، أو اللعب لنيويورك سيتي الأمريكي، أحد فرق مجموعة سيتي، بينما لم تكشف الشبكة عن التفاصيل المالية للعرض.

وينتهي عقد راموس، البالغ 35 عاما، مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، وهناك تقارير إسبانية أكدت أن العلاقة بين الطرفين قد وصلت إلى طريق مسدود، والأقرب هو الانفصال بين الطرفين.

وأشارت ESPN إلى أن راموس سيعقد اجتماعا مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، خلال الأيام القليلة القادمة، لحسم مستقبله بشكل نهائي.

وحسب الشبكة، فإن فريق التحليل والبيانات في مانشستر سيتي أبلغ المدرب غوارديولا، بأن أرقام راموس تعني قدرته على تقديم أداء مماثل للاعبين أصغر منه سنا، لذلك تقدم النادي بعرض لمدة موسمين.

ولعب راموس 15 مباراة فقط بقميص الملكي في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني، بسبب الإصابات المتوالية، وابتعد عن اللعب بشكل منتظم منذ يناير الماضي.

كما تم استبعاد راموس من قائمة المنتخب الإسباني التي ستخوض منافسات نهائيات كأس أمم أوروبا في يونيو المقبل، بسبب معاناته مع الإصابات.

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