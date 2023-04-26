مانشستر سيتي يكتسح أرسنال بسهولة

تفوق مانشستر سيتي دون عناء 4-1 على ضيفه أرسنال المتصدر في استاد الاتحاد وقطع خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وواصل فريق المدرب بيب جوارديولا تفوقه الكاسح على أرسنال وحقق فوزه 12 على التوالي في الدوري ضد هذا المنافس اللندني بعد ثنائية كيفن دي بروين ونجاح إرلينج هالاند في هز الشباك أيضا.

وفرض سيتي تفوقه في مباراة من طرف واحد، ليبقى أرسنال بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي ويصبح قريبا من فقدان الصدارة.

وتجمد رصيد أرسنال عند 75 نقطة من 33 مباراة، وبات يتقدم بنقطتين فقط على سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 31 مباراة فقط.

وتقدم دي بروين بهدف مبكر لسيتي بعد سبع دقائق بعدما تلقى تمريرة هالاند وتوغل نحو المرمى وسدد كرة أرضية داخل الشباك.

وأضاف المدافع جون ستونز الهدف الثاني بضربة رأس قبل الاستراحة، وتأكد من صحة الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وحسم دي بروين الانتصار بعد تسع دقائق من الشوط الثاني، بشكل مشابه للهدف الأول، حيث تلقى تمريرة هالاند وسدد كرة أرضية في شباك الحارس آرون رامسديل.

وكان بوسع سيتي، الذي يواجه ريال مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، أن يسجل المزيد من الأهداف لولا ضياع أكثر من فرصة خطيرة من هالاند.

لكن بعد تراجع سيتي إلى الخلف لإراحة لاعبيه على أمل استكمال حلمه بحصد ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، سجل المدافع روب هولدينج هدفا بتسديدة قوية ليقلص الفارق لأرسنال في الدقيقة 86.

وفي الوقت بدل الضائع ترك هالاند بصمته وسجل الهدف الرابع لسيتي بتسديدة من مدى قريب ليرفع رصيده إلى 49 هدفا هذا الموسم.

وحقق سيتي بذلك فوزه السابع على التوالي في الدوري، ووجه ضربة قوية لآمال أرسنال في حصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2004.

وسينتزع سيتي، الذي كان يتأخر عن أرسنال في جدول الترتيب أغلب فترات الموسم، القمة إذا فاز على فولهام في الجولة المقبلة.