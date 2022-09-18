الأحد 22 صفر 1444 ﻫ - 18 سبتمبر 2022 |
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مانشستر سيتي ينضمّ إلى سباق التعاقد مع سكرينيار

منذ 52 دقيقة
ميلان سكرينيار

ميلان سكرينيار

موقع kooora
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انضمّ “مانشستر سيتي” إلى سباق التعاقد مع السلوفاكي “ميلان سكرينيار”، مدافع إنتر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد سكرينيار مع إنتر ميلان في صيف 2023، ولم يوافق المدافع السلوفاكي على عروض التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن سكرينيار بات هدفًا رئيسيًا لمانشستر سيتي في الصيف المقبل، من أجل دعم الدفاع.

ولفتت إلى أن بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، سبق له الشكوى من كثرة الإصابات في خط الدفاع.

كما أوضحت الصحيفة أنه “رغم ضم مانويل أكانجي من بوروسيا دورتموند في انتقالات الصيف الماضية، لكن غوارديولا يصر على حاجة الفريق لمدافع إضافي”.

وينافس مانشستر سيتي على الصفقة، الثلاثي: تشيلسي وتوتنهام وباريس سان جيرمان.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى أن إدارة إنتر ميلان تغري اللاعب بإمكانية رفع راتبه ليصبح الأعلى أجرًا في الفريق اللومباردي، من أجل التجديد.

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