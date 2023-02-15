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مانشستر سيتي يهزم أرسنال وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي

منذ 35 دقيقة
فريق مانشستر سيتي- رويترز

فريق مانشستر سيتي- رويترز

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فاز مانشستر سيتي حامل اللقب 3-1 خارج أرضه على أرسنال، لينتزع منه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتقدم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد مرور 24 دقيقة، لكن بوكايو ساكا أدرك التعادل لأرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من المباراة المؤجلة بين الفريقين.

ومنح جاك جريليش التقدم لحامل اللقب بتسديدة قوية في الدقيقة 72، ثم سجل زميله إرلينج هالاند الهدف الثالث بعد عشر دقائق.

وبات سيتي يتصدر الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، وبفارق الأهداف عن أرسنال الذي تراجع للمركز الثاني لكنه خاض 22 مباراة ويملك مباراة واحدة مؤجلة.

واستغل دي بروين خطأ دفاعيا من تاكيهيرو تومياسو في إعادة الكرة للخلف وسدد كرة ساقطة في مرمى آرون رامسديل.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصاحب الأرض بداعي أن الحارس إيدرسون ارتكب خطأ ضد إيدي نكيتياه عقب تسديد كرة من زاوية ضيقة، ثم نفذ ساكا ركلة الجزاء على عكس اتجاه الحارس.

ومن هجمة سريعة وصلت الكرة إلى جريليش وسدد كرة لمست تومياسو وخدعت الحارس رامسديل ودخلت مرماه ثم اختتم هالاند الأهداف بعدما تلقى تمريرة دي بروين وسدد كرة قوية داخل الشباك من مدى قريب.

    المصدر :
  • رويترز

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