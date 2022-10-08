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مانشستر سيتي يواصل تألقه وهالاند يسجل مرة أخرى

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2022 7:07 مساءً
إيرلينغ هالاند

إيرلينغ هالاند

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سجل إرلينج هالاند للمباراة العاشرة على التوالي في جميع المسابقات، ليقود مانشستر سيتي للفوز 4-صفر على ضيفه ساوثامبتون وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 8-10-2022).

وكان المهاجم النرويجي قد عانى من مباراة صعبة بمعاييره الاستثنائية، لكنه نجح في هز الشباك في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 4-صفر بعد هدفين في الشوط الأول من جواو كانسيلو وفيل فودن بالإضافة إلى هدف بعد الاستراحة من رياض محرز.

وتقدم سيتي بهذا الانتصار إلى القمة برصيد 23 نقطة من تسع مباريات ويتقدم بنقطتين على أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة إذا فاز على ضيفه ليفربول يوم الأحد.

ويأتي ساوثامبتون في المركز 16 برصيد سبع نقاط بعد خسارته للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، ما زاد الضغط على المدرب رالف هازنهوتل.

ودخل هالاند المباراة في حالة توهج بعد أن سجل ثلاثية في الفوز 6-3 على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي وأحرز هدفين أيضا في الفوز 5-صفر على كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع.

ومع ذلك، لم يكن هالاند محظوظا في التسجيل خلال الشوط الأول، وسدد كرة اصطدمت بالقائم وشاهدها تتحرك خارج المرمى.

وسدد هالاند في وقت لاحق تسديدة بعيدة وأخطأ في ضربة رأس في الشوط الثاني، لكنه نجح أخيرا في هز الشباك بعدما قابل كرة عرضية من كانسيلو من الجانب الأيسر وسدد بشكل مباشر من لمسة واحدة ليصل إلى هدفه 15 بالدوري كما أنه هدفه 20 في كل المسابقات هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

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