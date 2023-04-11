مانشستر يونايتد يبدأ جولة ثالثة من تلقي عروض الشراء

ذكر موقع سبورتيكو الرياضي، الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد سيبدأ جولة ثالثة من تلقي عروض الشراء بنهاية الشهر الجاري حيث يدرس ملاك النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بيعه.

ولم يرد مانشستر يونايتد ورين جروب، البنك الاستثماري الذي يدير عملية تقديم العطاءات، على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وأطلقت عائلة جليزر الأمريكية المالكة للنادي عملية بيع رسمية في أواخر العام الماضي مع تلقي العديد من العطاءات في فبراير شباط ومارس آذار.

ومن بين مقدمي العطاءات للنادي الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نجل رئيس الوزراء القطري السابق ورجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن بيع النادي من المرجح أن يتجاوز أكبر صفقة رياضية حتى الآن والتي تبلغ 5.2 مليار دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات والتي دفعها مستثمرون لشراء تشيلسي. ويعد يونايتد رابع أغنى فريق كرة قدم في العالم وفقا لتحليل لشركة ديلويت. وينظر للنادي على أنه واحد من أكثر الأصول قيمة في جميع الرياضات.