مانشستر يونايتد يتعاقد مع الهولندي فاوت فيخهورست

أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الجمعة 14-1-2023) تعاقده مع المهاجم الهولندي الدوليفاوت فيخهورست على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من بيرنلي.

وقال فيخهورست البالغ من العمر 30 عاما “لقد لعبت ضد النادي في الماضي ومن الرائع أن تتاح لي الفرصة الآن لارتداء القميص الأحمر الشهير… لقد رأيت تقدم يونايتد تحت قيادة (المدرب)إريك تن هاج هذا الموسم ولا أطيق الانتظار لبدء أداء دوري في دفع الفريق لتحقيق أهدافه. مهما حدث في الأشهر القليلة المقبلة يمكنني أن أعد ببذل أقصى ما لدي للنادي”.

وقضى فيخهورست النصف الأول من الموسم على سبيل الإعارة مع بشيكطاش التركي، حيث سجل تسعة أهداف في 18 مباراة في كافة المسابقات.

وقال بشيكطاش إنه سيحصل على 2.83 مليون يورو (3.06 مليون دولار) لإنهاء استعارته للمهاجم.

وانضم فيخهورست إلى بيرنلي في يناير كانون الثاني 2022 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (14.68 مليون دولار) لكنه لم يمنع الفريق من الهبوط من الدوري الممتاز في مايو ايار الماضي.