مانشستر يونايتد يحدّد بديل دي يونغ في حال فشل التعاقد معه

عمل مسؤولو مانشستر يونايتد على صفقة بديلة، تحسبًا لفشل التعاقد مع الهولندي “فرينكي دي يونغ”، لاعب وسط برشلونة.

واتفق مانشستر يونايتد مع البارسا بالفعل على ضم “دي يونغ”، لكنّ اللاعب الهولندي متمسك بالبقاء في “كامب نو”.

وحسب صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، فإن إريك تين هاج، مدرب الشياطين الحمر، طلب التعاقد مع الدولي الفرنسي “أدريان رابيو”، لاعب وسط يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ودخل رابيو، البالغ 27 عامًا، موسمه الأخير مع يوفنتوس، لذا فإن النادي الإيطالي يرغب في بيعه هذا الصيف، قبل أن يخسره مجانا بعد نهاية الموسم الجديد.

يذكر أن “أدريان رابيو” يغيب عن مباريات يوفنتوس التمهيدية للموسم الجديد، في جولة أميركا الشمالية.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية، أن اللاعب ليس ضمن حسابات المدرب الإيطالي، ماسيميليانو أليجري.