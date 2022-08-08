الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مانشستر يونايتد يحدّد بديل دي يونغ في حال فشل التعاقد معه

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2022 12:59 مساءً
علم مانشستر يونايتد

علم مانشستر يونايتد

موقع kooora
A A A
طباعة المقال

عمل مسؤولو مانشستر يونايتد على صفقة بديلة، تحسبًا لفشل التعاقد مع الهولندي “فرينكي دي يونغ”، لاعب وسط برشلونة.

واتفق مانشستر يونايتد مع البارسا بالفعل على ضم “دي يونغ”، لكنّ اللاعب الهولندي متمسك بالبقاء في “كامب نو”.

وحسب صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، فإن إريك تين هاج، مدرب الشياطين الحمر، طلب التعاقد مع الدولي الفرنسي “أدريان رابيو”، لاعب وسط يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ودخل رابيو، البالغ 27 عامًا، موسمه الأخير مع يوفنتوس، لذا فإن النادي الإيطالي يرغب في بيعه هذا الصيف، قبل أن يخسره مجانا بعد نهاية الموسم الجديد.

يذكر أن “أدريان رابيو” يغيب عن مباريات يوفنتوس التمهيدية للموسم الجديد، في جولة أميركا الشمالية.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية، أن اللاعب ليس ضمن حسابات المدرب الإيطالي، ماسيميليانو أليجري.

    المزيد من منوعات

    بطل أوروبا الأسبق يبدي اهتمامه بضم لاعب عربي
    الصورة التي تم تداولها
    كواكب برائحة اللحوم.. حقيقة صورة أثارت جدلا على مواقع التواصل
    كريستيانو رونالدو
    الكاميرا تفضح شفتي كريستيانو رونالدو

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الخبز
    مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي