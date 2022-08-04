مانشستر يونايتد يخطّط لضمّ لاعب مغربي إلى صفوفه

كشفت تقارير صحفية أن الهولندي “إريك تين هاج”، مدرب مانشستر يونايتد، طلب التعاقد مع المغربي “حكيم زياش” جناح تشيلسي، خلال ميركاتو صيف 2022.

وتألق زياش تحت القيادة الفنية لتين هاج بين صفوف أياكس أمستردام الهولندي، حيث نجحا معا في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، والفوز بثنائية الدوري المحلي والكأس.

صحيفة “صن” البريطانية أوضحت، في تقرير لها، أن “تين هاج” اعتبر التعاقد مع “حكيم زياش” أولوية في الشهر الحالي، قبل انتهاء ميركاتو الصيف.

ويواجه زياش، منذ قدوم الألماني توماس توخيل إلى تشيلسي في مطلع 2021، قلة المشاركة الأساسية على عكس فترة وجود الإنجليزي فرانك لامبارد الذي جلبه إلى “ستامفورد بريدج” لقناعته التامة بإمكانياته.

غير أن إدارة مانشستر يونايتد من جانبها وقفت ضد الصفقة، على الرغم من تأكيدها السابق أنها لن تبرم صفقات إلا بناء على آراء المدير الفني الهولندي.

زياش ليس اللاعب الوحيد الذي يريده تين هاج ممن سبق له قيادتهم خارج “أولد ترافورد”، حيث ارتبط اسم الهولندي “فرينكي دي يونغ” لاعب وسط برشلونة على مدار الميركاتو الحالي بالانتقال لمانشستر يونايتد.

ورفض “دي يونغ” خطوة الانتقال لمانشستر يونايتد دون توضيح السبب الحقيقي لذلك، سواء بسبب حبه لبرشلونة أو رغبته في الحصول على كافة مستحقاته من البارسا قبل رحيله، أو ربما لعدم مشاركة يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن زياش شارك في 83 مباراة مع تشيلسي منذ قدومه للفريق في صيف 2020، سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 10 أخرى وتبلغ قيمته السوقية 28 مليون يورو.