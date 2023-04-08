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مانشستر يونايتد يستعيد المركز الثالث بعد فوزه على إيفرتون

منذ 42 دقيقة
لاعبو مانشستر يونايتد

لاعبو مانشستر يونايتد (رويترز)

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منح سكوت مكتوميناي وزميله أنطوني مارسيال فريقهما مانشستر يونايتد فوزا جيدا 2-صفر على ضيفه إيفرتون ليتقدم صاحب الأرض على نيوكاسل يونايتد ويحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 8-4-2023).

ودخل فريق المدرب إريك تن هاج في قلب الصراع لإنهاء الموسم في المربع الذهبي حيث رفع رصيده إلى 56 نقطة من 29 مباراة، متقدما بثلاث نقاط على نيوكاسل، الذي لديه مباراة مؤجلة، وست عن توتنهام هوتسبير قبل أن يلعب الفريقان في وقت لاحق اليوم.

وتجمد رصيد فريق المدرب شون دايك، الذي يكافح لتجنب الهبوط، عند 27 نقطة في المركز 16 بعيدا عن منطقة الهبوط بفارق الأهداف فقط ويتساوى في رصيد النقاط مع نوتنجهام فورست في المركز 17 وبورنموث بالمركز 18.

وضغط يونايتد على جوردان بيكفورد حارس الضيوف مبكرا في ملعب أولد ترافورد المشمس وسيطر على نصف ملعب إيفرتون معظم فترات المباراة.

وأثمر الضغط أخيرا في الدقيقة 36 عندما أرسل جيدون سانشو تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء إلى مكتوميناي ليسدد الكرة في الشباك من مدى قريب.

وصنع ماركوس راشفورد، الذي أتيحت له العديد من الفرص في مباراته رقم 350 مع يونايتد في كافة المسابقات، هدف مارسيال في الدقيقة 71 بتمريرة عرضية وصلت المهاجم الفرنسي الذي شارك في الشوط الثاني ليجد نفسه في وضع انفراد ويضع الكرة بسهولة في المرمى من مدى قريب.

وغاب عن يونايتد كاسيميرو، الذي أنهى الإيقاف لأربع مباريات اليوم، لكن زميله كريستيان إريكسن لاعب الوسط عاد للفريق بعد تعافيه من إصابة في الكاحل عندما شارك بديلا في الدقيقة 77 في أول ظهور له منذ 28 يناير كانون الثاني الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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