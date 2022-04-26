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مانشستر يونايتد يستغني عن 7 لاعبين.. ما مصير رونالدو؟

26 - أبريل - 2022
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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قرر مانشستر يونايتد الإنجليزي الاستغناء عن 7 لاعبين في الميركاتو الصيفي القادم بطلب من رالف رانجنيك مدرب الفريق الحالي.

وأبلغ رانجنيك، الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد للفريق بعد نهاية الموسم، عن قائمة من اللاعبين الذين يجب أن يغادروا في الصيف المقبل.

مانشستر يونايتد أعلن في الأسبوع الماضي عن تعيين المدرب تين هاج قادما من أياكس أمسترادم الهولندي حتى عام 2025.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية عن قائمة الضحايا التي ستغادر في الصيف المقبل بطلب من رانجنيك.

وجاء على رأس القائمة المدافع الإنجليزي هاري ماجواير قائد الفريق، كما ضمت القائمة مواطنه لوك شو، إريك بيلي، وان بيساكا،جيسي لينجارد ولي جرانت.

المفاجأة جاءت بوجود اسم مهاجم المنتخب الإنجليزي، ماركوس راشفورد.

ويبدو أن اللاعب تأثر كثيرا بركلة الجزاء التي أضاعها في نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا، وتوج منتخب الأتزوري بلقب البطولة.

ولم تشمل القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق، رغم المشاكل التي تجمعه مع مدرب الفريق.

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