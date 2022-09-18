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مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع نجم ليستر

منذ 15 دقيقة
علم مانشستر يونايتد

علم مانشستر يونايتد

موقع kooora
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كشف تقرير صحفي إنكليزي أن مانشستر يونايتد ما زال مهتمًا بضم البلجيكي “يوري تيليمانس”، لاعب وسط ليستر سيتي.

وينتهي تعاقد تيليمانس مع الثعالب، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، في كانون الثاني المقبل.

وارتبط اسم تيليمانس، بالانتقال لأكثر من نادٍ في الميركاتو الصيفي الماضي، من بينها مانشستر يونايتد وآرسنال.

ووفق صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإنّ المدرّب الهولندي “إريك تين هاج”، المدير الفني لمانشستر يونايتد، طالب بضم 3 لاعبين لتدعيم الفريق في كانون الثاني المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن تين هاج طلب إحضار ظهير ولاعب وسط مبدع ومهاجم، مشيرةً في الوقت ذاته، إلى أن لاعب الوسط المقصود هو تيليمانس.

ومن المتوقّع أن يرحّب ليستر سيتي ببيع تيليمانس في الميركاتو الشتوي، لتفادي رحيله مجانًا في نهاية الموسم.

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