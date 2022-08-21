الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
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مانشستر يونايتد يسعى مجدّدًا إلى ضمّ دي يونغ

منذ 5 دقائق
فرينكي دي يونغ

فرينكي دي يونغ

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أشار تقرير صحفي إنكليزي الى أن مانشستر يونايتد لم يستسلم في محاولته للتعاقد مع الهولندي “فرينكي دي يونغ”، لاعب وسط برشلونة، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتوصّل مانشستر يونايتد لاتفاق مع برشلونة على ضم “دي يونغ” قبل أسبوعين، لكنّ اللاعب تمسّك بالبقاء في صفوف البارسا، واللعب في دوري أبطال أوروبا.

ووفق صحيفة “ميرور” البريطانية، يصرّ مانشستر يونايتد على ضم لاعب الوسط الهولندي، على الرغم من تعاقده مؤخرا مع البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد السابق.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيدخل في مفاوضات جديدة مع دي يونغ، في محاولة لإقناعه بالعدول عن قراره.

هذا ويسعى مانشستر يونايتد الى حسم صفقتين جديدتين قبل نهاية الميركاتو الصيفي، الأولى للاعب وسط بخلاف كاسيميرو والثانية لمهاجم، وذلك من أجل تعزيز الفريق الذي بدأ موسمه بهزيمتين في البريميرليغ.

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