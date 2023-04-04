مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد لوك شاو

جدّد الظهير الأيسر الإنكليزي الدولي لوك شو عقده مع مانشستر يونايتد حتى عام 2027 كما أعلن النادي الشمالي، اليوم الثلاثاء 4/4/2023.

وكان شو (27 عاماً) انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2014 قادماً من ساوثمبتون وخاض في صفوف “الشياطين الحمر” 249 مباراة بينها 36 هذا الموسم.

وقال المدير الرياضي في مانشستر يونايتد جون مورتو: “لوك هو لاعب في غاية الأهمية للمجموعة وقد أصبح أحد أفضل المدافعين. كما أضاف إلى ميزاته الأخرى الرائعة عقلية القائد”.

أما شو فقال: “قبل 9 سنوات وقعت لهذا النادي الرائع وأنا سعيداً جداً لتجديد تواجدي في صفوفه”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنكليزي متخلفاً بفارق الأهداف عن نيوكاسل الثالث وتوتنهام الرابع، علماً بأن الأخير خاض مباراتين أكثر من منافسيه.

وتوّج مانشستر بطلاً لكأس رابطة الأندية الإنكليزية في شباط (فبراير) الماضي منهيا صياماً عن الألقاب دام منذ عام 2017 كما بلغ نصف نهائي كأس إنكلترا حيث يواجه برايتون أواخر الشهر الحالي، وربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) ويلتقي إشبيلية الإسباني الأسبوع المقبل.