مانشستر يونايتد يفسخ عقد كريستيانو رونالدو

أعلن نادي مانشستر يونايتد فسخ عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل فوري وبالتراضي بين الطرفين

وجاء قرار مانشستر يونايتد في أعقاب المقابلة النارية التي أجراها رونالدو مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان وهاجم فيها إدارة النادي والمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

رونالدو والذي يعد من أساطير النادي خاصة خلال حقبته الأولى به بين 2003 و2009، فشل في تقديم الإضافة منذ عودته له في صيف 2021 قادما من يوفنتوس.

ودخل رونالدو منذ بداية الموسم الحالي تحديدا في خلافات مع تين هاج، بلغت ذروتها حينما غادر دكة البدلاء ورفض اللعب أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وكانت المقابلة التي أجراها رونالدو مع بيرس مورجان فاصلة في علاقته مع اليونايتد، خاصة وأنه اتهم النادي بخيانته والعمل على رحيله في الصيف الماضي.

وجاء قرار فسخ عقد رونالدو في الوقت الذي يتواجد فيه حاليا مع منتخب البرتغال للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

ومع تصاعد التوترات بين كريستيانو رونالدو وفريقه مانشستر يونايتد، لاسيما عقب تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، كشفت بعض المعلومات عن تفكير النجم البرتغالي بالعودة إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة “سبورت”، فإن رونالدو عرض نفسه على العملاق الإسباني بعقد مدته ستة أشهر، كبديل عن كريم بنزيما المصاب في يناير.

وأعلن ليل السبت، استبعاد أفضل لاعب في العالم كريم بنزيما من تشكيلة منتخب “الديوك” المشاركة في كأس العالم الذي انطلق الأحد، بسبب الإصابة.