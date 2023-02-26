مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ويحرز كأس رابطة الأندية الإنجليزية

أحرز مانشستر يونايتد لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بالفوز 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في استاد ويمبلي، ليقضي على آمال الخاسر في حصد لقبه الأول منذ حوالي 70 عاما (الأحد 26-2-2023).

وسجل كاسيميرو الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 33 وانتظر للتأكد من صحة الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبعد ست دقائق، أضاف يونايتد الهدف الثاني بعد تسديدة من ماركوس راشفورد أبدلت اتجاهها في سفين بوتمان مدافع نيوكاسل ودخلت مرمى الحارس لوريس كاريوس الذي فشل في إبعادها بيده.

وخاض نيوكاسل أول نهائي لبطولة كبيرة منذ 1999، بينما نال فريق المدرب إريك تن هاج لقبه الأول منذ حصد لقبي الدوري الأوروبي وكأس الرابطة تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو في 2017.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى لكن حُسم الصراع على أول ألقاب كرة القدم الإنجليزية في الموسم الجاري في غضون ست دقائق.

ونفذ لوك شو ركلة حرة وقابلها البرازيلي كاسيميرو بضربة رأس داخل الشباك، ثم سجل بوتمان بطريق الخطأ في مرماه بعد تسديدة راشفورد من الجانب الأيسر.

وضغط نيوكاسل في الشوط الثاني مدعوما بحماس مشجعيه وصنع أكثر من فرصة خطيرة، لكن في النهاية فشل في هز شباك المتألق ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.