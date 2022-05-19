مانشستر يونايتد يوجه أولى ضرباته لتين هاج.. ما علاقة دي يونغ؟!

يسعى لهولندي إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد، إلى تصحيح مسار فريق الشياطين الحمر من خلال التعاقد مع نجوم له ثقة بإمكانياتهم.

ووجه مانشستر يونايتد ضربة قوية لخطط هاج والحاجة المالية لبرشلونة عبر الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب وسط البارسا.

وارتبط اسم دي يونغ في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في ظل رغبة مواطنه ومدربه السابق إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لليونايتد في ضمه بالصيف.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن مانشستر يونايتد أخبر إدارة البارسا أنه لن يدفع المبلغ المطلوب في دي يونج والمقدر بـ70 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الهولندي.

برشلونة من جانبه استهدف إتمام تلك الصفقة كي يتمكن من تحسين وضعه المالي من جهة، ويعوض مبلغ الـ65 مليون إسترليني الذي دفعهم في دي يونغ عند التعاقد معه من أياكس قبل 3 سنوات.

الدولي الهولندي من جانبه كان منفتحاً على فكرة اللعب مع تين هاج مجدداً خاصة في ظل حالة عدم الرضا التي يشعر بها تجاه المدرب الحالي له في برشلونة، تشافي هيرنانديز، لاستبداله بشكل دائم.

ويريد تين هاج ضم لاعب وسط ومهاجم خلال ميركاتو الصيف ولكن بحسب التقرير الإنجليزي فإن إدارة الشياطين الحمر منحته ميزانية محدودة ستعقد موقف المدرب الهولندي تجاه صفقة دي يونج.

ويأتي قرار إدارة الشياطين الحمر بتقليص النفقات في الصيف المقبل على عكس المعتاد بسبب الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وينتظر أن يرحل الفرنسي بول بوجبا نجم وسط يونايتد هذا الصيف بنهاية عقده مع الفريق، وفي الأغلب باتجاه فريقه السابق يوفنتوس، مما سيجعل الفرصة مواتية لدي يونج للعب بشكل أساسي.

يذكر أن دي يونج قد خاض مع فريق برشلونة خلال الفترة من 2019 إلى 2022 139 مباراة سجل فيها 13 هدفاً وصنع 17.