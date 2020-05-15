ماهر جاه يهنئ فارس كرم بزواجه: عريس كلو شبوبية انشالله بتتهنى يا كبير

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لا يزال النجم اللبناني فارس كرم يتلقى رسائل التهنئة منذ أن أعلن عن دخوله القفص الذهبي رسمياً في لقاء خاص مع برنامج “سوالف رمضانية” عبر “روتانا”.

ومن بين التهاني التي تلقاها فارس كرم، كانت لافتة تغريدة من النجم اللبناني الشاب ماهر جاه الذي أعرب ببيت شعر عن محبّته لفارس كرم منذ الصغر، فكتب له، “من دون معرفي شخصية بحب فنو من انا وصغير عريس كلو شبوبية انشالله بتتهنى يا كبير”.

من جانبه شكر فارس، ماهر جاه على التهنئة وتمنى له النجاح في مسيرته الفنية فكتب، “بشكرك يا ماهر… الله يوفقك يا رب”.

وأعلن فارس كرم عن زواجه في ردّه على سؤال مقدّم برنامج “سوالف رمضانية” حول أكثر طلب تلحّ عليه والدته فأجاب: “إنو إتزوّج”، ليكشف بعدها خبر زواجه حيث رفض الإفصاح عن التفاصيل قائلاً: “أنا تزوّجت ونقطة عالسطر”.