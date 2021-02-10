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مايا دياب: الامارات فخر وتقدّم وعزّ

10 - فبراير - 2021
مايا دياب

مايا دياب

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وصل “مسبار الأمل” الذي أطلقته دولة الإمارات، مساء الثلاثاء، إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

وعلى الأثر، علّقت الفنانة اللبنانية مايا دياب وقالت عبر “تويتر”، “لا مستحيل في الامل، الامارات فخر وتقدّم وعزّ.. الامارات طبعت التاريخ البارحة.

وأرفقت التغريدة بعدد من الوسوم: #مسبارالأمل #الاماراتالىالمريخ #ابوظبي #دبي مبروووووك

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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